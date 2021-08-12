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«Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти

«Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти
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В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).

На 27-й минуте встречи полузащитник «Челси» Хаким Зиеш открыл счёт. Хавбек синих Кай Хаверц рванул на передачу к левому краю штрафной, откуда прострелил в центр, а Зиеш, оторвавшись от защитника, в касание переправил мяч в ворота. На 73-й минуте форвард «Вильярреала» Жерар Морено сравнял счёт. У испанцев прошёл перехват у чужой штрафной, далее Морено отыгрался с Булайе Диа, получил удобный обратный пас пяткой и нанёс точный удар в угол ворот. В серии пенальти сильнее оказался «Челси».

Таким образом, обладателем Суперкубка УЕФА стал «Челси».

Суперкубок УЕФА. Финал
11 августа 2021, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
6 : 5
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Зиеш – 27'   1:1 Морено – 73'
Комментарии
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