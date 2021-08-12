Миши Батшуайи покинет «Челси»

Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который провёл прошлый сезон в аренде за «Кристал Пэлас», близок к уходу из клуба, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «твиттере».
Батшуайи покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы главного тренера «Челси». «Бешикташ» запросил информацию о бельгийском форварде.
В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». Батшуайи уже выступал за «Кристал Пэлас» во второй половине сезона-2018/2019. В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарда». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.
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