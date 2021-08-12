Карасёв показал жёлтую карточку Кепе во время серии пенальти в матче Суперкубка УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв показал желтую карточку голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге во время серии пенальти в матче с «Вильярреалом» в Суперкубке УЕФА.

Как сообщается в «твиттере» International Champions Cup, жёлтая карточка была показана вратарю за неспортивное поведение.

Напомним, Аррисабалага вышел на поле в матче Суперкубка УЕФА с «Вильярреалом» (1:1, 6:5 в с.п.) за минуту до серии пенальти. Кепа заменил основного вратаря «Челси» Эдуарда Менди. В серии пенальти испанский вратарь отразил два удара.

Всего по ходу матча Карасёв показал четыре жёлтые карточки – две футболистам «Челси» и столько же игрокам «Вильярреала».

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» и национальной команды Италии Жоржиньо и Эмерсон установили уникальное историческое достижение.