Рамос предлагал Месси с семьёй остановиться у него дома

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси и его семье остановиться у него дома, сообщает AS со ссылкой на El Pais.

«Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться в моём», — сказал Рамос аргентинцу.

Напомним, Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. 10 августа, Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение аргентинского футболиста с французским клубом включает опцию продления ещё на один сезон.

Новый сезон в чемпионате Франции начался 6 августа. Во 2-м туре французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» сыграет со «Страсбургом». Встреча состоится 14 августа.