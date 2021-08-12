Рамос предлагал Месси с семьёй остановиться у него дома

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси и его семье остановиться у него дома, сообщает AS со ссылкой на El Pais.
«Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться в моём», — сказал Рамос аргентинцу.
Напомним, Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год. 10 августа, Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение аргентинского футболиста с французским клубом включает опцию продления ещё на один сезон.
Новый сезон в чемпионате Франции начался 6 августа. Во 2-м туре французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» сыграет со «Страсбургом». Встреча состоится 14 августа.
- 12 августа 2021
-
04:18
-
03:51
-
03:26
-
03:04
-
02:48
-
02:16
-
02:05
-
01:48
-
01:24
-
01:16
-
00:59
-
00:48
-
00:36
-
00:35
-
00:03
-
00:02
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:47
-
22:28
-
22:27
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:22
-
20:52
-
20:48
-
20:31
-
20:14
-
20:09
-
20:02