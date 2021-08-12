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«Атлетико Минейро» с Халком обыграл «Ривер» в первой игре 1/4 финала Кубка Либертадорес

«Атлетико Минейро» с Халком обыграл «Ривер» в первой игре 1/4 финала Кубка Либертадорес
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В Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» состоялся первый матч стадии 1/4 финала Кубка Либертадорес между местным «Ривер Плейтом» и бразильским «Атлетико Минейро». Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом – 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал аргентинский полузащитник «Атлетико Минейро» Игнасио Фернандес, отличившийся с передачи экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Халка. Отметим, что на 84-й минуте Игнасио Фернандес оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

Ответный матч состоится в Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в ночь на четверг 19 августа. Начало встречи – 3:30 мск.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 1-й матч
12 августа 2021, четверг. 03:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
0 : 1
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
0:1 Фернандес – 58'
Удаления: нет / Фернандес – 84'

Ранее сегодня на этой же стадии турнира встречались парагвайская «Олимпия» и бразильский «Фламенго». Матч завершился крупной победой гостей – 4:1. За «Фламенго» удалось отличиться экс-армейцу Витиньо.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 1-й матч
12 августа 2021, четверг. 01:15 МСК
Олимпия
Асунсьон, Парагвай
Окончен
1 : 4
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Арраскаета – 16'   0:2 Габриэл – 45+12' (пен)   1:2 Торрес – 45+14'   1:3 Габриэл – 52'   1:4 Витиньо – 90+1'
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