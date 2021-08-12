Сапогов: в Дагестане вообще посоветовали где-нибудь подкараулить Асильдарова и кончить!

Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов ответил одному из пользователей в социальной сети, который призывал не мстить экс-форварду «Анжи» Шамилю Асильдарову.



«Я ему дал возможность сначала извиниться за тот поступок. В ответ услышал такое, что любой уважающий себя мужчина и не только на бой бы его вызвал! Мне в Дагестане вообще посоветовали его подкараулить где-нибудь и кончить! Я сказал, что мы по-другому воспитаны и решаем вопросы один на один, лицом к лицу! Поэтому, это не месть», — гласит комментарий Сапогова к одному из постов в «Инстаграме».

Карьеру футболиста Сапогов начал в дубле московского «Торпедо». Затем он выступал за «Зеленоград», «Волгу» (Тверь) и «Горняк» (Учалы). В составе последнего стал вторым в споре бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» сезона-2011/2012 с 17 голами. После этого перешёл в нижегородскую «Волгу», которая выступала в Премьер-Лиге.



В 2012 году забил свой единственный мяч в составе второй сборной России. Форвард отличился в матче с молодёжной сборной Турции (4:1). Летом 2013 года покинул «Волгу» из-за конфликта с руководством, а затем объявил о завершении карьеры. Через полгода был приглашён на сборы «Анжи», где подрался с Шамилем Асильдаровым и получил перелом челюсти. Впоследствии играл за юрмальский «Спартак», «Тосно» и «Юниор».



