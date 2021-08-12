«Лестер» согласовал трансфер защитника сборной Дании Вестергора

Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор с большой вероятностью продолжит карьеру в «Лестер Сити».
Как сообщает The Telegraph, «лисы» согласовали со «святыми» трансфер 29-летнего футболиста за £ 15 млн (€ 17,7 млн). Теперь «Лестеру» предстоит договориться с игроком об условиях контракта.
Отмечается, что Вестергор был приоритетной целью «Лестера» для усиления центра обороны на фоне травм. Ранее сообщалось, что переговоры по датчанину ведёт «Тоттенхэм Хотспур».
Вестергор перешёл в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола, получил три жёлтые и одну красную карточку. Этим летом Янник со сборной Дании добрался до полуфинала чемпионата Европы — 2020.
Видео гола Вестергора в ворота «Брайтона»:
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