Гайч и Фукс приступили к тренировкам с ЦСКА после возвращения с Олимпиады

Нападающий Адольфо Гайч и защитник Бруно Фукс вернулись в расположение ЦСКА и уже приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Напомним, оба футболиста выступали за свои сборные на завершившихся Олимпийских играх в Токио. Гайч с Аргентиной сенсационно не сумел преодолеть групповой этап, а Фукс с Бразилией завоевал золотые медали благодаря выходу в финал и победе над Испанией (2:1 ДВ). При этом Бруно не провёл на поле ни минуты.

ЦСКА, одержав лишь одну победу и набрав три очка в трёх турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 августа подопечным Алексея Березуцкого предстоит сыграть с «Ростовом». Матч 4-го тура чемпионата России пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 мск.