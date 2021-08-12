Гайч и Фукс приступили к тренировкам с ЦСКА после возвращения с Олимпиады

Нападающий Адольфо Гайч и защитник Бруно Фукс вернулись в расположение ЦСКА и уже приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Напомним, оба футболиста выступали за свои сборные на завершившихся Олимпийских играх в Токио. Гайч с Аргентиной сенсационно не сумел преодолеть групповой этап, а Фукс с Бразилией завоевал золотые медали благодаря выходу в финал и победе над Испанией (2:1 ДВ). При этом Бруно не провёл на поле ни минуты.
ЦСКА, одержав лишь одну победу и набрав три очка в трёх турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 августа подопечным Алексея Березуцкого предстоит сыграть с «Ростовом». Матч 4-го тура чемпионата России пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 мск.
- 12 августа 2021
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:04
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:39
-
12:10
-
11:55
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:15
-
10:55
-
10:36
-
10:36
-
10:24