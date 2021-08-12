Мбаппе поприветствовал Месси в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал пост в «Инстаграме» после перехода в команду бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Добро пожаловать в Париж, Лео», — написал Мбаппе под совместными фотографиями с аргентинцем.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» смирились с тем, что Мбаппе не станет продлевать истекающий следующим летом контракт, и решили заменить его португальцем Криштиану Роналду, у которого через год заканчивается соглашение с «Ювентусом».
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 12 августа 2021
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