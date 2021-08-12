КДК РФС оштрафовал «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» по итогам 3-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба организации. Наказания связаны с неправомерными действиями зрителей, нарушениями санитарного регламента, а также скандированием болельщиками нецензурной лексики.



Напомним, в третьем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Весь второй тайм клуб играл в меньшинстве, удаление заработал Дмитрий Баринов.

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