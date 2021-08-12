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Александр Головин избежал травмы и готов сыграть в ближайшем матче «Монако»

Александр Головин избежал травмы и готов сыграть в ближайшем матче «Монако»
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что российский полузащитник Александр Головин готов принять участие в ближайшем матче команды.

«Александр в хорошей форме и будет доступен в матче с «Лорьяном». Важно проводить замены во время встречи. Есть большая разница между тем, чтобы провести на поле 90 минут или 60. Я должен давать всем футболистам игровое время и при этом позволять им хорошо восстанавливаться», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

Напомним, Головин получил повреждение в моменте с голом в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1) и был заменён.

Матч 2-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» пройдёт завтра, 13 августа, на стадионе «Ив Алленма» в Лорьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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