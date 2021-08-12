Каспер Шмейхель стал капитаном «Лестера»

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель назначен новым капитаном команды, защитник Джонни Эванс — вице-капитаном. Об этом сообщает BBC в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «лис» Брендана Роджерса.
Шмейхель начинал карьеру в «Манчестер Сити», откуда несколько раз уходил в аренду. Впоследствии выступал за «Ноттс Каунти» и «Лидс Юнайтед», а с 2011 года защищает цвета «Лестера». В составе «лис» Каспер стал чемпионом Англии и завоевал Кубок и Суперкубок страны. В прошлом сезоне 34-летний голкипер принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 50 мячей.
Эванс в свою очередь выступает за «Лестер» с 2018 года, а до этого играл за «Вест Бромвич Альбион» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом розыгрыше чемпионата Англии 33-летний защитник провёл 28 встреч, забил два мяча и один автогол, отдал две результативные передачи и получил семь жёлтых карточек.
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