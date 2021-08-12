Роджерс подтвердил переход Вестергора в «Лестер Сити»
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Главный тренер футбольного клуба «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что защитник сборной Дании и «Саутгемптона» Янник Вестергор перейдёт в стан «лис». Его цитирует официальный «твиттер» BBC Sport Leicester.
«У нас есть разрешение от «Саутгемптона» на то, чтобы он был здесь. Надеюсь, всё будет организовано, а потом мы посмотрим, приедет ли он в выходные», — сказал Роджерс.
Напомним, Вестергор перешёл в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола, получил три жёлтые и одну красную карточку. Этим летом Янник со сборной Дании добрался до полуфинала чемпионата Европы — 2020.
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