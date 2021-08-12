Жорже Жезуш: Руй Витория будет успешен в России, португальцы — лучшие тренеры в мире
Поделиться
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о наставнике «Спартака» Руе Витории. Ранее «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Спартак» со счётом 4:0 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Это была не наша дуэль с Виторией, а противостояние двух команд, наша оказалась сильнее. Ничего больше там не было.
Руй Витория будет в России успешен, уверен. Он сделает всё, чтобы стать чемпионом. И это важно не только для него, но и для португальских тренеров. Пока ещё не было португальских тренеров, которые бы достигли успеха в России. Надеюсь, у него получится. Португальцы — лучшие тренеры в мире», — цитирует Жезуша Sado Desporto.
Ранее Витория возглавлял «Бенфику». В «Спартак» он перешёл перед началом нынешнего сезона.
Комментарии
- 12 августа 2021
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:27
-
19:18
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:42
-
18:41
-
18:28
-
18:27
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:26
-
17:23
-
17:02
-
16:59
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:04
-
14:57
Партнерский контент