Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жорже Жезуш: Руй Витория будет успешен в России, португальцы — лучшие тренеры в мире

Жорже Жезуш: Руй Витория будет успешен в России, португальцы — лучшие тренеры в мире
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о наставнике «Спартака» Руе Витории. Ранее «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Спартак» со счётом 4:0 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это была не наша дуэль с Виторией, а противостояние двух команд, наша оказалась сильнее. Ничего больше там не было.

Руй Витория будет в России успешен, уверен. Он сделает всё, чтобы стать чемпионом. И это важно не только для него, но и для португальских тренеров. Пока ещё не было португальских тренеров, которые бы достигли успеха в России. Надеюсь, у него получится. Португальцы — лучшие тренеры в мире», — цитирует Жезуша Sado Desporto.

Ранее Витория возглавлял «Бенфику». В «Спартак» он перешёл перед началом нынешнего сезона.

Новость по теме
Кавазашвили: вижу работу Витории и надеюсь, что «Спартак» получит красивую игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021