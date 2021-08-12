Президент Примеры: без Месси Ла Лига не стоит меньше

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о финансовых потерях лиги от ухода Лионеля Месси.

«До Месси «Барселона» подписала других игроков. Эти 15% дефицита– это более € 40 млн. На эти деньги можно подписать нового футболиста.



Мы хотим, чтобы в Ла Лиге всегда играли лучшие. Уход Месси – это болезненно. Но без Месси Ла Лига не стоит меньше.



В любом случае мы много работали, чтобы увеличить нашу рыночную привлекательность. Мы продали права на четыре следующих сезона. В договоре нет пункта, в котором сказано, что Ла Лига стала стоить меньше.



Фанаты «Барселоны» продолжат следить за клубом и с Лео, и без него. Недавно мы подписали 8-летний контракт с ESPN. В нём нет обязательств по игрокам. Они имеют значение, они помогают, но в них нет необходимости», — цитирует Тебаса газета Marca.