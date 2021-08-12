Тренер «Ракува»: не ожидал, что судья так круто хотел помочь «Рубину»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Рубином». Польский клуб одержал победу со счётом 1:0, забив решающий мяч в овертайме. «Рубин» на последних минутах не реализовал пенальти. В результате «Ракув» вышел в следующий раунд квалификации турнира.
«Я ожидал такого результата, но не ожидал, что судья так круто хотел помочь хозяевам. Но с этой ситуацией мы справились, я рад нашему успеху, несмотря на то что мы маленький клуб. Я сегодня счастлив, ждём следующего противника, но хочется немножко отдохнуть.
Я не хочу долго говорить о судье, потому что героями сегодня являются мои игроки. Я им очень благодарен, тем более что они победили в очень сложных условиях», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата».
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