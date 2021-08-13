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С Марио Балотелли сняли обвинения в изнасиловании 16-летней девушки

С Марио Балотелли сняли обвинения в изнасиловании 16-летней девушки
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С итальянского нападающего Марио Балотелли, который выступает за турецкий «Адама Демирспор» сняли все обвинения в изнасиловании 16-летней девушки, сообщает Football Italia.

Сообщается, итальянские власти в его родном городе Брешиа закрыли дело, поскольку любое обвинение Балотелли в неправомерном поведении признали необоснованным.

Напомним, инцидент произошёл в 2017 году. Он встретился с девушкой во время отпуска, которая уверяла футболиста, что уже совершеннолетняя. Когда между ними произошёл половой акт, она раскрыла Марио свой настоящий возраст и потребовала € 100 тыс. за молчание. Так как форвард отказался платить, она обвинила его в насилии и подала заявление в полицию. Тогда он выступал за «Ниццу».

Сам Балотелли также обратился в полицию и пожаловался на попытку вымогательства за три недели до того, как она и её адвокат подали заявление.

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