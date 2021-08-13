Стали известны сроки восстановления Деспотовича после травмы

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о процессе восстановления после полученного повреждения.



«Я думал, что восстановление займёт больше времени. У меня травма икроножной мышцы. Однако где-то через две или две с половиной недели вернусь на поле. У ребят в пятницу восстановление, думаю, что день-два будем расстроены. Теперь будем готовиться к чемпионату, чтобы вылет из еврокубков нам не помешал. Думаю, что наш тренер Леонид Викторович Слуцкий справится с этим, потому что с ним добились выхода в еврокубки. Уверен, у нас всё получится», — цитирует Деспотовича ТАСС.



Напомним, нападающий «Рубина» Джордже Деспотович получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). На 14-й минуте Деспотович лёг на поле и не смог продолжить игру, его заменил Иван Игнатьев.

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