«Приходи на футбол с мамой!» «Рубин» запустил акцию с отсылкой к словам Деспотовича

«Рубин» запустил новую акцию для болельщиков клуба к матчу четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», которая является отсылкой к резонансным словам нападающего Джордже Деспотовича.
«Приходи на футбол с мамой! Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно за счёт Деспота!» — сообщает пресс-служба «Рубина».
Напомним, форвард «Рубина» Джордже Деспотович отреагировал на критику со стороны одного из пользователей в соцсетях. Нападающий казанцев ответил на комментарий пользователя в «инстаграме» «Матч Премьер», который появился под постом с результатом матча «Рубин» — «Ракув» (0:1, ДВ). Деспотович пропускал ответную встречу команд из-за травмы.
«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил: если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы? Где ты, Джордже Деспотович?»
«С твоей мамой», — ответил нападающий, написав фразу на английском.
- 13 августа 2021
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