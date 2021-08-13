Клаудиньо определился с номером, под которым будет выступать за «Зенит»

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, будет выступать за «Зенит» под номером 11, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что Клаудиньо подписал контракт с «Зенитом». Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.
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