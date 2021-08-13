Нападающий «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в «Атлетико Паранаэнсе»

«Спартак» достиг договорённости с клубом бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» о платной аренде нападающего Педро Роши на один год, сообщает официальный сайт красно-белых.
При этом соглашением предусмотрен обязательный выкуп 26-летнего форварда в том случае, если он проведёт на поле определённый процент игрового времени. Договор вступит в силу после прохождения футболистом медицинского обследования. Роша согласился на понижение заработной платы.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в пяти матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
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