Агент Лукаку опубликовал большое заявление по переходу бельгийца в «Челси»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Челси» Ромелу Лукаку, прокомментировал переход своего клиента в английский клуб. Пасторелло опроверг слухи, согласно которым бельгиец решил перейти из «Интера» в «Челси» из-за более выгодного финансового предложения.
«Последняя неделя была очень напряжённой и интенсивной. Я хотел обнародовать заявление раньше, но решил дождаться, пока трансфер не состоится. Теперь я могу расставить точки над i.
В первую очередь хочу сказать, что я всегда принимал конструктивную критику. Это часть нашей работы. Но мы не можем относиться спокойно и принимать инсинуации, ложь и угрозы, которые получали. Угрожали также моим дочерям и жене. Это выходит за рамки цивильных отношений.
Когда Ромелу Лукаку узнал о возможности вернуться в «Челси», клуб, который он любит всем сердцем, решение было принято. И деньги здесь совершенно ни при чём.
Могу заверить, что директор «Интера» Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аусилио, а также тренер Симоне Индзаги делали всё, чтобы избежать этого трансфера. Но были обстоятельства, которые невозможно было игнорировать. Кроме того, нужно было ориентироваться на инструкции владельцев клуба», — говорится в заявлении агента, опубликованном в «Твиттере».
- 13 августа 2021
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