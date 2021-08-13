Агент Лукаку опубликовал большое заявление по переходу бельгийца в «Челси»

Федерико Пасторелло, агент форварда «Челси» Ромелу Лукаку, прокомментировал переход своего клиента в английский клуб. Пасторелло опроверг слухи, согласно которым бельгиец решил перейти из «Интера» в «Челси» из-за более выгодного финансового предложения.

«Последняя неделя была очень напряжённой и интенсивной. Я хотел обнародовать заявление раньше, но решил дождаться, пока трансфер не состоится. Теперь я могу расставить точки над i.

В первую очередь хочу сказать, что я всегда принимал конструктивную критику. Это часть нашей работы. Но мы не можем относиться спокойно и принимать инсинуации, ложь и угрозы, которые получали. Угрожали также моим дочерям и жене. Это выходит за рамки цивильных отношений.

Когда Ромелу Лукаку узнал о возможности вернуться в «Челси», клуб, который он любит всем сердцем, решение было принято. И деньги здесь совершенно ни при чём.

Могу заверить, что директор «Интера» Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аусилио, а также тренер Симоне Индзаги делали всё, чтобы избежать этого трансфера. Но были обстоятельства, которые невозможно было игнорировать. Кроме того, нужно было ориентироваться на инструкции владельцев клуба», — говорится в заявлении агента, опубликованном в «Твиттере».