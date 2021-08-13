В стартовом матче сезона Примеры защитника «Валенсии» удалили на 3-й минуте

В эти минуты в Валенсии проходит матч 1-го тура испанской Примеры. «Валенсия» принимает «Хетафе».

События в этой встрече развиваются стремительно. Уже на 3-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Уго Гильямона. Арбитр показал игроку красную карточку, а затем после просмотра видеоповтора подтвердил своё решение.

Тем не менее, это не помешало «Валенсии» открыть счёт уже на 11-й минуте. Первый мяч в сезоне забил Карлос Солер, реализовавший пенальти.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Хетафе».

В прошлом сезоне футбольный клуб «Валенсия» занял 13-е место в чемпионате Испании, набрав 43 очка. Футбольный клуб «Хетафе» в минувшем сезоне занял 15-е место с 38 очками.