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Левандовски седьмой раз подряд забил в первом туре Бундеслиги, установив рекорд турнира

Левандовски седьмой раз подряд забил в первом туре Бундеслиги, установив рекорд турнира
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В данный момент мюнхенская «Бавария» играет с гладбахской «Боруссией» в стартовом матче сезона Бундеслиги.

В концовке первого тайма форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил гол.

Этот гол стал для 32-летнего польского форварда 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.

Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд. Это является рекордом турнира.

Роберт Левандовски — 9-кратный чемпион Германии, обладатель «Золотой бутсы», победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, 3-кратный обладатель Кубка Германии.

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