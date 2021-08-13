Левандовски седьмой раз подряд забил в первом туре Бундеслиги, установив рекорд турнира
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В данный момент мюнхенская «Бавария» играет с гладбахской «Боруссией» в стартовом матче сезона Бундеслиги.
В концовке первого тайма форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил гол.
Этот гол стал для 32-летнего польского форварда 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.
Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд. Это является рекордом турнира.
Роберт Левандовски — 9-кратный чемпион Германии, обладатель «Золотой бутсы», победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, 3-кратный обладатель Кубка Германии.
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