Левандовски седьмой раз подряд забил в первом туре Бундеслиги, установив рекорд турнира

В данный момент мюнхенская «Бавария» играет с гладбахской «Боруссией» в стартовом матче сезона Бундеслиги.



В концовке первого тайма форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил гол.



Этот гол стал для 32-летнего польского форварда 295-м за «Баварию». Он проводит за клуб 330-й матч.



Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд. Это является рекордом турнира.

Роберт Левандовски — 9-кратный чемпион Германии, обладатель «Золотой бутсы», победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, 3-кратный обладатель Кубка Германии.