«Валенсия» обыграла «Хетафе» в матче Примеры, Черышев заработал пенальти
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В Валенсии завершился стартовый матч нового сезона Примеры. «Валенсия» принимала «Хетафе».
Уже в первые 15 минут на поле произошли события, которые определили итоговый результат. На 3-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Уго Гильямона. Но вскоре «Валенсии» удалось открыть счёт, играя в меньшинстве. На 11-й минуте российский полузащитник Денис Черышев заработал пенальти, а его реализовал Карлос Солер.
Пенальти, заработанный Черышевым.
В итоге этот гол так и остался единственным в матче. При этом встреча получилась эмоциональной и напряжённой: арбитр показал восемь жёлтых карточек, а в концовке второго тайма ещё и удалил защитника гостей Эрика Кабако.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
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