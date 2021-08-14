«Валенсия» обыграла «Хетафе» в матче Примеры, Черышев заработал пенальти

В Валенсии завершился стартовый матч нового сезона Примеры. «Валенсия» принимала «Хетафе».

Уже в первые 15 минут на поле произошли события, которые определили итоговый результат. На 3-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Уго Гильямона. Но вскоре «Валенсии» удалось открыть счёт, играя в меньшинстве. На 11-й минуте российский полузащитник Денис Черышев заработал пенальти, а его реализовал Карлос Солер.

Пенальти, заработанный Черышевым.

Гол Солера.

В итоге этот гол так и остался единственным в матче. При этом встреча получилась эмоциональной и напряжённой: арбитр показал восемь жёлтых карточек, а в концовке второго тайма ещё и удалил защитника гостей Эрика Кабако.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.