«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» провела первый официальный матч в новом сезоне. Флорентийцы в матче 1/32 кубка Италии разгромили «Козенцу» со счётом 4:0.
Главным героем матча стал форвард Душан Влахович, оформивший дубль. Ещё по мячу забили Николас Гонсалес и Лоренцо Венути.
Российский форвард Александр Кокорин начал матч на скамейке запасных. Несмотря на комфортный счёт, тренерский штаб «фиалок» так и не стал давать игровую практику нападающему.
В 1/16 финала турнира «Фиорентина» сыграет с победителем матча «Беневенто» — СПАЛ.
Ранее стало известно, что россиянин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.
Раньше форвард выступал за «Сочи» и другие российские клубы. Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 14 августа 2021
-
00:42
-
00:35
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 13 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:27
-
23:27
-
23:08
-
23:06
-
22:50
-
22:47
-
22:30
-
22:18
-
22:09
-
21:49
-
21:35
-
21:20
-
21:14
-
20:56
-
20:51
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:01
-
19:38
-
19:24
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:56