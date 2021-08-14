«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» провела первый официальный матч в новом сезоне. Флорентийцы в матче 1/32 кубка Италии разгромили «Козенцу» со счётом 4:0.

Главным героем матча стал форвард Душан Влахович, оформивший дубль. Ещё по мячу забили Николас Гонсалес и Лоренцо Венути.

Российский форвард Александр Кокорин начал матч на скамейке запасных. Несмотря на комфортный счёт, тренерский штаб «фиалок» так и не стал давать игровую практику нападающему.

В 1/16 финала турнира «Фиорентина» сыграет с победителем матча «Беневенто» — СПАЛ.

Ранее стало известно, что россиянин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.

Раньше форвард выступал за «Сочи» и другие российские клубы. Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.