Каррагер — об обороне «Арсенала»: слабая и жалкая. Мужчины против мальчиков

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер охарактеризовал игру лондонского «Арсенала» в обороне в первом туре Английской Премьер-Лиги в матче с «Брентфордом».

«Слабая и жалкая. Мужчины против мальчиков», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, сегодня, 13 августа, стартовал розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».



Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Брентфорда». Голы в составе дебютанта АПЛ забили полузащитники Серхи Канос и Кристиан Нёргор.



«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.