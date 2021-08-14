21-летний игрок «Валенсии» получил красную карточку уже на 3-й минуте игры с «Хетафе»

Вчера, в пятницу, 13 августа, в Валенсии (Испания) на стадионе «Месталья» состоялась первая игра чемпионата Испании сезона-2021/2022, в которой «Валенсия» принимала на своём поле «Хетафе». Встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

Отметим, что «Валенсия» осталась в меньшинстве уже на третьей минуте встречи – после грубого фола в центре поля красная карточка была показана 21-летнему хавбеку Уго Гильямону.

Видео удаления Гильямона доступно на «Чемпионате».

При этом спустя восемь минут футболисты хозяев поля получили право на 11-метровый благодаря фолу на Денисе Черышеве, который успешно реализовал Карлос Солер, благодаря чему в итоге «Валенсии» и удалось начать сезон с победы.

Видео гола Карлоса Солера доступно на «Чемпионате».

В целом встреча получилась эмоциональной и напряжённой: арбитр показал восемь жёлтых карточек, а в концовке второго тайма ещё и удалил защитника гостей Эрика Кабако.

Видео удаления Кабако доступно на «Чемпионате».