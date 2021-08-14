Тренер «Монако»: повреждение Головина выглядит не очень хорошо

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал повреждение российского полузащитника монегасков Александра Головина. Напомним, Головин получил повреждение в матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Лорьяном» (0:1).
«Повреждение Головина выглядит не очень хорошо. Он получил сильный удар по верхней части бедра. Посмотрим, насколько серьёзная степень повреждения. Головин — важный игрок для „Монако“. Если состояние Александра не будет вызывать опасений, он сыграет с „Шахтёром“. Мы не будем рисковать», — приводит слова Ковача Foot National.
Напомним, 17 августа «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Начало матча — в 22:00 мск.
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