Фанаты «Брентфорда» овациями встретили Саку, который не забил пенальти в финале Евро-2020

Болельщики «Брентфорда» очень тепло поприветствовали полузащитника «Арсенала» и сборной Англии Букайо Саку. Молодой англичанин вышел на замену в гостевом матче 1-го тура АПЛ с «Брентфордом». В итоге болельщики устроили овацию футболисту.
Овации для Саки от фанатов «Брентфорда».
Ранее Сака подвергся расовым оскорблениям из-за нереализованного пенальти в финале Евро-2020 со сборной Италии. Букайо был одним из тех игроков, который не смог забить в серии послематчевых пенальти. В итоге англичане уступили, а Италия завоевала золотые медали Евро-2020.
Что касается самого матча «Брентфорд» — «Арсенал», то он закончился победой хозяев со счётом 2:0. «Брентфорд» является новичком АПЛ. После матча легенда лондонцев Иан Райт назвал «Брентфорд» более классной командой, чем «Арсенал».
- 14 августа 2021
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