Обзор матча первого тура АПЛ, в котором «Арсенал» уступил на выезде от «Брентфорду»

Вчера, в пятницу, 13 августа, в Брентфорде (Англия) на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» состоялся первый матч чемпионата Англии сезона-2021/2022, в котором новичок лиги – «Брентфорд» – принимал на своём поле лондонский «Арсенал». В этой игре хозяева одержали победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте встречи игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги. Футболист «Брентфорда» Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника «Арсенала» Чемберса и вонзил мяч в ближний нижний угол.

Затем хозяева поля забили второй гол. Произошла подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч полетел на дальнюю штангу, а там два игрока хозяев могли внести мяч в сетку ворот, первый подоспел Нёргор и чётким ударом направил мяч в ворота.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео ярких эпизодов встречи «Брентфорд» — «Арсенал».

Напомним, «Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.