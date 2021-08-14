«Реал» выступил с заявлением по поводу слухов о выходе из Ла Лиги и переходе в АПЛ

«Реал» выступил с заявлением, касающимся ситуации с возможным выходом клуба из состава участников чемпионата Испании.



Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что «Реал» рассматривает вариант с выходом из испанской Примеры и переходом в состав участников английской Премьер-лиги. По информации источника, в ходе изучения вариантов мадридским клубом была собрана информация о немецкой Бундеслиге и итальянской Серии А.



«Учитывая информацию, опубликованную газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что „Реал“ изучает возможность выхода из Ла Лиги и перехода в АПЛ, наш клуб хочет пояснить, что это абсолютно ложно, а также абсурдно и невозможно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Реала».

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