Ахметов — о жеребьёвке Кубка России: в Ижевске уже доводилось играть, в Липецке – нет

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России сезона-2021/2022. Напомним, армейцы сыграют в группе 10 с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом».
«Жеребьёвка достаточно интересная. Скажу одно: надо обыгрывать «Металлург» и «Зенит» и выходить дальше. Наверняка есть пацаны, с которыми пересекался раньше. Но близких друзей, с которыми общался бы постоянно, нет. В Липецке ещё не играл. В Ижевск приезжал с Академией имени Коноплёва на турниры Поволжья, играл с местной командой», — цитирует Ахметова пресс-служба клуба.
Матчи данного этапа Кубка пройдут в дни проведения еврокубковых матчей. Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут своё участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 11 групп.
- 14 августа 2021
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