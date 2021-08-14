«Бёрнли» продлил безвыигрышную серию на своём поле в АПЛ до 11 матчей
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В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал волевую победу в гостях в матче с «Бёрнли» со счётом 2:1.
На второй минуте хозяева открыли счёт благодаря успешному розыгрышу углового — Джеймс Тарковски успешно замкнул передачу на дальней штанге. В первом тайме соперники на двоих заработали три жёлтые карточки и обменялись несколькими опасными моментами, однако ворота друг друга больше не поражали.
Во втором тайме гости сумели переломить ход встречи. Сначала на 73-й минуте Ниль Мопе успешно завершил контратаку, а спустя 5 минут Алексис Мак Аллистер во второй раз оставил вратаря Ника Поупа не у дел.
«Бёрнли» не может победить на своём поле в рамках английской Премьер-лиги на протяжении 11 матчей подряд.
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