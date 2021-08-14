«Эвертон» переиграл «Саутгемптон» в первом туре АПЛ

14 августа «Эвертон» принимал «Саутгемптон» в первом туре английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на поле стадиона «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира (Англия). Ему ассистировали Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.
Счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Адам Армстронг, который воспользовался своим шансом на 22-й минуте. На 47-й минуте форвард «Эвертона» Ришарлисон выровнял ситуацию. А на 76-й минуте полузащитник хозяев Абдулайе Дукуре вывел коллектив вперёд. На 81-й минуте нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин установил окончательный счёт.
«Эвертон» во втором туре английской Премьер-лиги встретится с «Лидсом». А «Саутгемптону» предстоит матч с «Манчестер Юнайтед»
- 14 августа 2021
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