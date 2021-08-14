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«Эвертон» переиграл «Саутгемптон» в первом туре АПЛ

«Эвертон» переиграл «Саутгемптон» в первом туре АПЛ
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14 августа «Эвертон» принимал «Саутгемптон» в первом туре английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на поле стадиона «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира (Англия). Ему ассистировали Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Адам Армстронг, который воспользовался своим шансом на 22-й минуте. На 47-й минуте форвард «Эвертона» Ришарлисон выровнял ситуацию. А на 76-й минуте полузащитник хозяев Абдулайе Дукуре вывел коллектив вперёд. На 81-й минуте нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин установил окончательный счёт.

«Эвертон» во втором туре английской Премьер-лиги встретится с «Лидсом». А «Саутгемптону» предстоит матч с «Манчестер Юнайтед»

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
14 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Армстронг – 22'   1:1 Ришарлисон – 47'   2:1 Дукуре – 76'   3:1 Калверт-Льюин – 81'
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