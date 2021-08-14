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Шалимов: понимали, что «Спартак» хоть и злой, но не в хорошем психологическом состоянии

Шалимов: понимали, что «Спартак» хоть и злой, но не в хорошем психологическом состоянии
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:1).

«Мысли о матче такие — мы ожидали игры в четыре центральных защитника, посмотрели разминку «Спартака» и поняли, что играть они будут в три. Мы этого не готовили, это трудно. Но за пять минут рассказали, как играть против трёх, и проблем с перестроением я не увидел.

Ребята перестроились — первый тайм отыграли нормально, моменты были, например, был выход три в два, а пропустили мы с углового. Второй тайм — почти без моментов, проигрывать всегда тяжелее. У «Спартака» удары были неопасные. В концовке мы могли забивать. На победу «Урал» не наиграл, но мог не проиграть — шли прессинговать, играли авантюрно. Раньше «Спартак» разрывал в быстрых атаках, но сегодня мы понимали, что «Спартак» хоть и злой, но в не очень хорошем психологическом состоянии», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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