Шалимов: «Урал» — не худшая команда РПЛ по игре. Кроме «Спартака», никого не смотрите?

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча со «Спартаком» (0:1) высказался об игре своей команды.

«Сколько мне нужно времени, чтобы поменять игру «Уралу»? Ха, ну, пока у нас было три тренировки. Я не считаю, что «Урал» — худшая команда РПЛ по игре. Вы, наверное, никого не смотрите, кроме «Спартака», — это шутка. Понятно, что мы внизу таблицы, но я не думаю, что команда обречена. Будем работать — для этого нужно время. Сколько — сказать не могу, не значит же, что после одной хорошей игры команда попрёт. Будет идти от игры к игре.



Новые вещи будут, перед «Спартаком» мы успели поговорить, подвигать фишки и показать видео. Но смена тренера — это всегда новые разговоры, упражнения — это уже есть. Страницу перевернули. Не говорю, что было плохо, нет, просто теперь другая страница.



Два-три раза сказать игрокам чего-то недостаточно. Но по самоотдаче у меня к парням претензий нет. Могло сложиться по-другому, но не сложилось — поражение мы принимаем. С Ивановым на лавке мне комфортно — проблемы никакой нет», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.