Мохамед Салах установил рекорд АПЛ, забив в пятом стартовом матче чемпионата подряд

Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Норвич» на своём поле принимает «Ливерпуль».

На 74-й минуте встречи скаузеры получили право на угловой. После подачи Костаса Цимикаса Бен Гибсон выбил мяч из вратарской прямо на ногу Мохамеду Салаху, который сильным ударом поразил ворота Тима Крула. Счёт в матче стал 3:0.

Видео гола Мохамеда Салаха

Благодаря этому Салах установил рекорд английской Премьер-лиги по забитым мячам в стартовых турах чемпионата. Для египтянина это уже пятый результативный матч в первом туре высшего дивизиона Англии.

Напомним, Салах перешёл в Ливерпуль в 2017 году. В первом же матче он забил «Уотфорду», а затем установил рекорд клуба — 32 гола за весь сезон в английской Премьер-лиге. Салах также является двукратным обладателем «Золотой бутсы» чемпионата Англии.