«ПСЖ» — «Страсбург»: стартовые составы команд на матч Лиги 1

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Страсбурга» на матч 2-го тура Лиги 1. Аргентинский форвард парижан Лионель Месси не примет участия во встрече.
«ПСЖ»: Навас, Вейналдум, Диалло, Дина, Дракслер, Икарди, Керер, Кимпембе, Мбаппе, Хакими, Эррера.
«Страсбург»: Селс, Ажорк, Ахолу, Бельгард, Гамейро, Джику, Льенар, Перрен, Прцич, Сиссоко, Фила.
Сообщалось, что «ПСЖ» не сможет рассчитывать на внушительную группу ведущих футболистов в матче 2-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом». В заявку клуба не попали Лионель Месси, Неймар, Маркиньос, Леандро Паредес, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Анхель Ди Мария. Также в заявку не попал защитник Серхио Рамос. Он продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.
- 14 августа 2021
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