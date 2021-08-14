«Интер» объявил о переходе Джеко из «Ромы»

Пресс-служба «Интера» объявила о переходе нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Форвард подписал контракт на два года, который будет действовать до 30 июня 2023-го.
Ранее Джеко вышел на поле в стартовом составе «Интера» на товарищеский матч с киевским «Динамо». Причём это случилось ещё до того, как «Интер» или «Рома» объявили об уходе футболиста.
СМИ сообщали, что 35-летний боснийский футболист «Ромы» прибыл в Милан для завершения трансфера в стан нерадзурри. Агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года.
Джеко защищал цвета «Ромы» с 2015 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
- 14 августа 2021
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