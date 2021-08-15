Яремчук забил и отдал результативную передачу в дебютном матче за «Бенфику» в Примейре

Новичок «Бенфики» украинский нападающий Роман Яремчук успешно дебютировал за португальскую команду в чемпионате страны. Форвард вышел в стартовом составе в матче 2-го тура Примейры с «Арокой».

На 38-й минуте украинский футболист сделал результативную передачу и помог открыть счёт Джанлуке Вальдшмидту. А ещё через пять минут Яремчук забил дебютный мяч в Примейре.

Кроме того, Яремчук уже на 8-й минуте встречи заставил сфолить голкипера соперника Виктора Брагу. Из-за этого фола он был удалён.

«Бенфика» одержала уже вторую победу в сезоне. Ранее лиссабонцы в первом туре обыграли «Морейренсе» со счётом 2:0. В настоящее время «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу Примейры.

Кроме того, «Бенфика» вышла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв в 3-м отборочном раунде турнира «Спартак» со счётом 4:0 по сумме двух матчей.