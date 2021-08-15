Мамаев хватался за голову, Сёмин благодарил арбитров. Лучшие фото победы ЦСКА

14 августа в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершился матч 4-го тура РПЛ, «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин подвёл итог матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1.
«Пропущенный гол со стандарта очень сильно повлиял, какое-то время была неуверенность, потом получили второй мяч. Первый тайм проиграли по всем компонентам.
Во втором тайме перестроились, вышли новые игроки, смогли исправиться. Но потом снова допустили ошибку и опять пропустили.
По травмам с ЦСКА — у Хасимото просто свело ногу. У Норманна снова старая травма. Возвращение Соу? В лучшем случае ждём его через неделю.
Плохое качество поля: думаю, дело в погодных условиях», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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