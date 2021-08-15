Хохлов: на «Ротор» давит, что мы не можем одержать дома победу

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 6-го тура ФНЛ с «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:1. «Ротор» уже в пятый раз сыграл вничью дома.

«Не всё получалось, но и много хорошего было. Опять же, футбол – это забитые голы. Не знаю, в чём мы провинились, почему в нашу сторону свистят все, а когда чистый пенальти, чистая красная карточка — всё это пропускается мимо.

Любой микрофол расценивается не в нашу пользу. А когда нам забивают гол, Малярова сносят в центре поля, это не замечается. Наверное, пусть объясняют те, кто со свистком бегают.

Пять домашних ничьих? Я не могу сказать, что родные стены давят. Давит то, что мы не можем одержать дома победу. Вся команда переживает по этому поводу. Но, выходя на поле, нужно избавляться от этих мыслей, играть в футбол и делать то, что мы тренируем. Да, что-то новое, непривычное, но к этому нужно идти, и через игры это будет получаться», — цитирует Хохлова «Комсомольская правда» в Волгограде.