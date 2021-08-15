Президент Руанды раскритиковал «Арсенал» за поражение в матче АПЛ с «Брентфордом»
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Президент Руанды и болельщик «Арсенала» Поль Кагаме прокомментировал поражение «канониров» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (0:2).
«Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно строить с одной целью — побеждать, побеждать, побеждать. Так что когда мы проигрываем… это не должно быть ожидаемо! Уверен, все мы знаем, на чьи плечи ложится самая тяжёлая ноша. Надеюсь, они тоже знают и принимают это. Конец», — написал Кагаме на своей странице в «Твиттере».
«Брентфорд» является новичком английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.
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