Иан Райт назвал «Брентфорд» более классной командой, чем «Арсенал»

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт поделился впечатлениями от стартового матча сезона в АПЛ. «Арсенал» в гостях в матче 1-го тура уступил «Брентфорду» со счётом 0:2. «Брентфорд» является новичком АПЛ.
«Если говорить о реальных мыслях. Это первый матч сезона, а команда не может выдержать интенсивность игры?! Как?! Вы знали уже давно, когда у вас первый матч.
Ещё перед матчем я говорил, что буду рад ничьей. Понимаете, в какой мы ситуации, рад ничьей! Но мы даже не были на одном уровне, просто пасовали на фланги.
И не стоит недооценивать «Брентфорд». Они были лучше, как команда, более удачный план на игру, лучшее исполнение», — написал Райт в своём «твиттере».
На 22-й минуте встречи игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги. Футболист «Брентфорда» Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника «Арсенала» Чемберса и вонзил мяч в ближний нижний угол.
Затем хозяева поля забили второй гол. Произошла подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч полетел на дальнюю штангу, а там два игрока хозяев могли внести мяч в сетку ворот, первый подоспел Нёргор и чётким ударом направил мяч в ворота.
- 14 августа 2021
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