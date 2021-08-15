Ромелу Лукаку обратился к фанатам «Интера» после перехода в «Челси»

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку в своих социальных сетях опубликовал обращение к болельщикам «Интера». Ранее он перешел из миланского клуба в «Челси».

«Дорогие болельщики «Интера», спасибо вам! Спасибо за то, что любили меня, как одного из вас, за то, что помогли мне и моей семье почувствовать себя в Италии, как дома, за вашу поддержку и любовь! Спасибо за то, что мотивировали меня ещё больше после первого сезона.

Когда я прибыл в «Интер», сразу почувствовал, что смогу помочь команде. Я получил большую поддержку и любовь уже в аэропорту по прилёту. Я хотел сделать так, чтобы никогда вас не разочаровать. Я каждый день выкладывался на 100%, чтобы вы были счастливы.

Надеюсь, что вы понимаете моё решение перейти в «Челси». Это — шанс всей жизни. Я думаю, что я мечтал об этом шансе. Но могу сказать вам точно, что у меня навсегда останутся тёплые воспоминания об «Интере». Без вас я бы никогда не стал тем игроком, которым являюсь сейчас», — написал Лукаку.