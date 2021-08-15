«Севилья» — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:15 мск

Сегодня, 15 августа, состоится матч нового сезона в испанской Примере. В матче 1-го тура встретятся «Севилья» и «Райо Вальекано». Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Помогать ему будут Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.
«Севилья» в 38 матчах набрала 77 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Райо Вальекано» в прошлом сезоне выступал в Сегунде и занял шестое место, что позволило команде выступить в плей-офф за выход в Примеру. В полуфинале «Райо Вальекано» обыграл «Леганес», а в решающем противостоянии за выход в высший футбольный дивизион Испании оказался сильнее «Жироны».
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