Семак объяснил отсутствие Ракицкого и Дзюбы в стартовом составе на матч с «Локомотивом»
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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника Ярослава Ракицкого и нападающего Артёма Дзюбы в стартовом составе на матч с «Локомотивом».
«У Дзюбы всё идёт как нужно, он хорошо работает. Но Азмун и Ерохин много забивают, демонстрируют хорошую игру и находятся в хорошей форме. Артём остаётся важным игроком нашей команды. Просто игроки, которые сегодня выходят в основе, чуть лучше готовы. Всё может измениться в следующем матче. У нас 17 полевых, и все готовы выходить и бороться за место в основе.
Ракицкий получил повреждение в последнем матче, и оно не позволяет ему быть готовым на сто процентов. Будем надеяться, что к следующей игре он будет в форме», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
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