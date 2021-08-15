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«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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Семак: Клаудиньо нужно выехать из страны, чтобы получить визу. Это немного странно

Семак: Клаудиньо нужно выехать из страны, чтобы получить визу. Это немного странно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трудностях в получении рабочей визы новичка команды, нападающего Клаудио Родригеса, известного как Клаудиньо.

«Клаудиньо заявлен, у него подписан контракт. Но, к сожалению, российские законы таковы. Чтобы завершить получение рабочей визы, ему нужно выехать из страны. Я не знаю почему, но такие правила. Это немного странно, но такая ситуация в стране. Ждём, когда он завершит оформление документов и сможет нам помочь», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Клаудиньо подписал контакт с «Зенитом» на пять лет. Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино».

В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

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