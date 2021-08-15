Фёдор Смолов реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов реализовал пенальти в матче с «Зенитом». Встреча 3-го тура Российский Премьер-Лиги проходит в эти минуты. Счёт матча — 1:1.
Арбитр противостояния Сергей Карасёв после падения в штрафной гостей сам побежал к монитору, чтобы изучить запись момента с участием Жемалетдинова и Ерохина. После этого судья вернулся на поле и указал на точку.
Смолов развёл вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и мяч по разным углам. На табло высветился счёт 1:1. Оба гола в сегодняшнем матче забиты с пенальти. Хозяева сравняли счёт, играя в большинстве.
Напомним, во 2-м тайме игрок «Зенита» Далер Кузяев был удалён с поля за фол на Рифате Жемалетдинове.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».
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