Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов реализовал пенальти в матче с «Зенитом». Встреча 3-го тура Российский Премьер-Лиги проходит в эти минуты. Счёт матча — 1:1.

Арбитр противостояния Сергей Карасёв после падения в штрафной гостей сам побежал к монитору, чтобы изучить запись момента с участием Жемалетдинова и Ерохина. После этого судья вернулся на поле и указал на точку.

Смолов развёл вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и мяч по разным углам. На табло высветился счёт 1:1. Оба гола в сегодняшнем матче забиты с пенальти. Хозяева сравняли счёт, играя в большинстве.

Напомним, во 2-м тайме игрок «Зенита» Далер Кузяев был удалён с поля за фол на Рифате Жемалетдинове.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».