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Фёдор Смолов реализовал пенальти в матче с «Зенитом»

Фёдор Смолов реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов реализовал пенальти в матче с «Зенитом». Встреча 3-го тура Российский Премьер-Лиги проходит в эти минуты. Счёт матча — 1:1.

Арбитр противостояния Сергей Карасёв после падения в штрафной гостей сам побежал к монитору, чтобы изучить запись момента с участием Жемалетдинова и Ерохина. После этого судья вернулся на поле и указал на точку.

Смолов развёл вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и мяч по разным углам. На табло высветился счёт 1:1. Оба гола в сегодняшнем матче забиты с пенальти. Хозяева сравняли счёт, играя в большинстве.

Напомним, во 2-м тайме игрок «Зенита» Далер Кузяев был удалён с поля за фол на Рифате Жемалетдинове.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Сутормин – 85' (пен)   1:1 Смолов – 90' (пен)
Удаления: нет / Кузяев – 50'
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